05 апреля 2017, 14:29Общество

Маршрутка №89 промчалась на «красный» на ул. Калинина. Видео

Пензенцы опубликовали в соцсети запись с камеры видеорегистратора, на которой снято, как маршрутка №89 проехала на «красный свет» на ул. Калинина.

Видео с пользователями «ВКонтакте» поделился подписчик группы «Автохам Пенза», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Маршрутка на красный. Это давно у нас норма», - констатировал пензенец.

«Главное, поворотник-то включил и никому не помешал», - отметил Александр Даньшин.

Общество
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Источник фотографии: Скриншот: https://vk.com/avtohampenza?z=video-2484408_456239471%2F4f2fecd66ddac143db
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