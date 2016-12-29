29 декабря 2016, 10:04Общество Маршрутчики хамят и «забивают» салон битком - пензенцы Жительница Пензы устала терпеть дискомфорт в общественном транспорте - по ее словам, хамство одного из водителей и заполненность салона маршрутки №55 вынудили ее забрать деньги и выйти, не дождавшись своей остановки.

За помощью женщина обратилась в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«24 декабря с ребенком села в маршрутку №55 на ост. «Путепровод». Маршрутка была переполнена, и я вынуждена была держаться за поручень у двери. Водитель вместо того, чтобы смотреть на дорогу, постоянно оборачивался и отправлял меня в конец салона. Пройти туда не было никакой возможности, да и держаться там не за что. Но переполненность салона водителя не смущала, он по-прежнему продолжать сажать пассажиров.

На остановке «Гусиловский рынок» вынуждены были выйти с ребенком, не доехав до нужной остановки, потребовав возврата средств! Водитель практически швырнул деньги за проезд. И это не единичный случай на маршруте, водители грубят и нарушают права пассажиров! Прошу принять меры в отношении водителя маршрута», - цитирует ИА «Пенза-Пресс» жалобу женщины.

Информагентство перенаправило жалобу в соответствующее ведомство для решения проблемы.

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