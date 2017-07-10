Марина Осипова: Социальные проекты формируются исходя из запросов граждан

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10 июля 2017, 12:22Общество
«Левада-Центр» опубликовал данные опроса, согласно которому число россиян, которые отдали бы свой голос за «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, выросло за год с 55% до 63%.
Рост рейтинга прокомментировала директор Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.
«Мне как руководителю отрадно, что на сегодняшний день успешно реализуется проект «Библиотеки России», в рамках которого обновляются книжные фоны сельских библиотек.
Кроме того, в этом году по инициативе Пензенского регионального отделения партии приобретена и передана в дом культуры села Старое Демкино Шемышейского района новая музыкальная аппаратура.
В рамках партийного проекта «Театры малых городов» ТЮЗу Заречного на новую постановку было выделено более 6 млн рублей из федерального и местного бюджетов.
С целью добиться односменного режима обучения в общеобразовательных организациях, в микрорайоне Шуист началось строительство новой школы на 660 мест.
Также партийцы активно поддерживают проведение массовых мероприятий для детей, молодежи и пожилых граждан.
Думаю, многие жители, если их спросить, что конкретно было сделано в вашем дворе, районе, городе, обозначат проекты, которые инициированы «Единой Россией». Отсюда и следует рост рейтингов партии «Единая Россия», — считает Марина Осипова.
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