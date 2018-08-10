Малосердобинскую старушку изнасиловали и убили за отказ продать спиртное

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 марта 27-летний житель села Старое Славкино пришел к 71-летней соседке, чтобы купить алкоголь. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил ее по голове, пенсионерка упала на пол.

Сельчанин связал ей руки и ноги и требовал сказать, где женщина хранит деньги. Пенсионерка молчала, тогда дебошир взял 10 бутылок спиртного, 300 рублей и мобильный телефон, которые лежали рядом. Мужчина выпил алкоголь, а затем изнасиловал старушку.

Полагая, что хозяйка дома сообщит о случившемся в полицию, он оттащил ее к печке, взял кухонный молоток и восемь раз ударил по голове. После того, как пенсионерка перестала подавать признаки жизни, он бросил ее тело в углубление в полу под печкой. Женщина скончалась на месте происшествия.

«В ходе работы следователей и сотрудников полиции по убийству поступила оперативная информация о возможной причастности злоумышленника к смерти еще одного местного жителя 1940 года рождения. Эти сведения нашли свое объективное подтверждение», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Так, 22 февраля к местному участковому обратились родственники жителя села Старое Славкино, они рассказали, что не видели его уже несколько дней. Войдя в дом, родственники вместе с полицейскими обнаружили тело мужчины.

Во время допросов сельчанин объяснил, что днем 20 февраля он пришел к 77-летнему местному жителю. Мужчины поссорились, гость начал выяснять отношения с хозяином дома, поскольку тот накануне прогнал его со двора, не разрешив выпивать в своем доме. В порыве ярости сельчанин избил пенсионера. Последний погиб от полученных травм.

В результате мужчине назначили 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».