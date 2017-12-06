06 декабря 2017, 15:04Общество Малосердобинского работодателя наказали за неоформление сотрудника Прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в крестьянско-фермерском хозяйстве Малосердобинского района Пензенской области.

Проверка выявила, что один из водителей хозяйства с июля 2017 года работает без трудового договора. По закону, он должен быть заключен не позднее трех рабочих дней со дня его фактического допущения к работе.

В отношении главы крестьянского хозяйства прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Мужчину оштрафовали на 7000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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