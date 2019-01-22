Малосердобинский директор получил зарплату за фиктивную работу

Выяснилось, что директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Универсал» поручил главному бухгалтеру проставить отметки в табелях учета рабочего времени главного инженера МУПа, который являлся его родственником. Сделать это нужно было в период с марта по июнь, в это время мужчина фактически обязанности не исполнял. Таким образом, он незаконно получил зарплату - более 44 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Директор признал вину в содеянном и возместил причиненный предприятию ущерб. После этого ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении него. Суд согласился с этим и назначил мужчине штраф - 22500 рублей.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».