Малосердобинский директор получил зарплату за фиктивную работу

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22 января 2019, 17:06Криминал
В Малосердобинском районе Пензенской области осудили директора МУПа за злоупотребление должностными полномочиями.
Выяснилось, что директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Универсал» поручил главному бухгалтеру проставить отметки в табелях учета рабочего времени главного инженера МУПа, который являлся его родственником. Сделать это нужно было в период с марта по июнь, в это время мужчина фактически обязанности не исполнял. Таким образом, он незаконно получил зарплату - более 44 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР.
Директор признал вину в содеянном и возместил причиненный предприятию ущерб. После этого ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении него. Суд согласился с этим и назначил мужчине штраф - 22500 рублей.
Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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