Малосердобинские школы утопают во тьме

Так, территории шести школ района не были освещены в ночью. Чтобы принудить исправить нарушения, в отношении директоров учебных заведений в суд направили иски, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Суд полностью удовлетворил требования. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура еще раз проверит наличие освещения у школ, пишет ИА «Пенза-Пресс».