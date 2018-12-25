Малосердобинские школы утопают во тьме

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25 декабря 2018, 17:58Общество
Прокуратура Малосердобинского района Пензенской области проверила антитеррористическую безопасность школ. Обнаружены нарушения.
Так, территории шести школ района не были освещены в ночью. Чтобы принудить исправить нарушения, в отношении директоров учебных заведений в суд направили иски, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Суд полностью удовлетворил требования. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура еще раз проверит наличие освещения у школ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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