25 декабря 2018, 17:58Общество

Малосердобинские школы утопают во тьме

Прокуратура Малосердобинского района Пензенской области проверила антитеррористическую безопасность школ. Обнаружены нарушения.

Так, территории шести школ района не были освещены в ночью. Чтобы принудить исправить нарушения, в отношении директоров учебных заведений в суд направили иски, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Суд полностью удовлетворил требования. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура еще раз проверит наличие освещения у школ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 108
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-2025856/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ