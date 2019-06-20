20 июня 2019, 17:58Криминал

Малосердобинец зарезал друга во время застолья

44-летнего жителя Малой Сердобы Пензенской области осудили за убийство приятеля.

Как сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда, к мужчине пришел друг. Приятели выпивали, а после поссорились. Скандал перерос в драку. Хозяин жилища схватил нож и несколько раз вонзил его в товарища. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Сельчанин признал свою вину. Ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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