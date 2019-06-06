Малосердобинец вонзил нож в гостя и заклеил раны скотчем

Установлено, что днем 19 января в гости к мужчине пришел 59-летний сельчанин. Приятели выпивали, с наступлением вечера их посиделки приобрели недружелюбный характер. Мужчины поссорились, хозяин дома взял нож и несколько раз ударил им гостя.

«По просьбе потерпевшего они заклеили раны малярным скотчем и легли спать. Ночью житель Малой Сердобы проснулся и понял, что его приятель скончался, затем сообщил об этом соседям», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Срок для обжалования такого решения суда еще не истек, пишет ИА «Пенза-Пресс».