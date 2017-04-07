07 апреля 2017, 11:40Общество Малосердобинцы рассказали о своих проблемах прокурору и омбудсмену Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова в рамках рабочего визита в Малосердобинский район провела совместно с прокуратурой прием граждан и посетила филиал Колышлейской районной больницы.

По данным пресс-центра облправительства, вопросы жителей района касались неисполнения судебного решения, начисления земельного налога, представления жилья, взыскания денежных средств, оформления наследства, кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации права собственности квартиры.

Елена Рогова дала всем обратившимся рекомендации и взяла один вопрос на контроль, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Также омбудсмен проинспектировала малосердобинский филиал Колышлейской районной больницы.

«В беседе с пациентами жалоб на качество медицинской помощи не поступило. Здание больницы требует ремонта. По результатам посещения руководству учреждения даны соответствующие рекомендации», - отметили в пресс-центре.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/7/10475695