Малосердобинцы рассказали о своих проблемах прокурору и омбудсмену

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 апреля 2017, 11:40Общество
Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова в рамках рабочего визита в Малосердобинский район провела совместно с прокуратурой прием граждан и посетила филиал Колышлейской районной больницы.
По данным пресс-центра облправительства, вопросы жителей района касались неисполнения судебного решения, начисления земельного налога, представления жилья, взыскания денежных средств, оформления наследства, кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации права собственности квартиры.
Елена Рогова дала всем обратившимся рекомендации и взяла один вопрос на контроль, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Также омбудсмен проинспектировала малосердобинский филиал Колышлейской районной больницы.
«В беседе с пациентами жалоб на качество медицинской помощи не поступило. Здание больницы требует ремонта. По результатам посещения руководству учреждения даны соответствующие рекомендации», - отметили в пресс-центре.
07 апреля 2017, 13:33В Пензе ищут очевидцев ДТП со сбитой женщиной на ул. Попова
07 апреля 2017, 13:01В Сердобске семьи соберутся на спортивный фестиваль
07 апреля 2017, 12:31Пензенцам предлагают подать заявки на благоустройство дворов и улиц
07 апреля 2017, 12:03Пензенец создал клип о нарушениях на дорогах города. ВИДЕО
07 апреля 2017, 11:40Малосердобинцы рассказали о своих проблемах прокурору и омбудсмену
07 апреля 2017, 11:02В Пензу приедут библиотекари со всей России
07 апреля 2017, 10:22Президиум генсовета «Единой России» утвердил новых председателей платформ
07 апреля 2017, 10:04Собаке чудом удалось спастись на Сурском мосту. ВИДЕО