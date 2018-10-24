Малосердобчанка едва не лишила супруга жизни

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь на 26 августа супруги поскандалили. Женщина схватила на кухне нож и вонзила его в живот возлюбленному. Мужчину доставил в больницу отец.

«При госпитализации сельчанин сказал врачам, что сам себя порезал, но через какое-то время супруги сообщили полицейским правду», - добавили в ведомстве.

В результате женщине назначили два года условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».