Маленький пензенец сбежал из дома, пока мама спала

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29 января 2019, 10:32Происшествия
Житель Пензы помог отыскать маленького ребенка.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, на пульт дежурного позвонил мужчина, он рассказал, что увидел в лифте младенца в нижнем белье. Пока ждал приезда силовиков, отвел ребенка к себе в квартиру, чтобы малыш смог согреться.
Росгвардейцы осмотрели подъезд и увидели женщину, которая искала ребенка. Она рассказала, что укладывала малыша спать и уснула вместе с ним. После того, как пензячка открыла глаза, младенца в квартире не было.
«Скорее всего, он встал, открыл незапертую дверь и ушел. В настоящее время его передали матери», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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