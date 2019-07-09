Маленький лев. Пензенцы ищут дом милейшему котенку

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милом котенке персикового цвета.

«Чудесный малыш ищет дом. Его бросили хозяева прямо в ветклинике. Врачи не смогли пройти мимо и обратились к нам.

Мальчик – персикового окраса, похож на львенка, с умными глазками, совершенно ручной и игривый», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Информацию о том, как стать любящим хозяином малышу, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».