Маленький лев. Пензенцы ищут дом милейшему котенку

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09 июля 2019, 13:04Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милом котенке персикового цвета.
«Чудесный малыш ищет дом. Его бросили хозяева прямо в ветклинике. Врачи не смогли пройти мимо и обратились к нам.
Мальчик – персикового окраса, похож на львенка, с умными глазками, совершенно ручной и игривый», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Информацию о том, как стать любящим хозяином малышу, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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