Маленьких пензенцев проверят нижегородские врачи

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13 октября 2017, 17:06Общество
16 и 17 октября в консультативно-диагностической поликлинике для детей Пензенской областной детской клинической больнице имени Филатова пройдут консультации детей с неврологическими патологиям и травмами различной степени тяжести.
Планируется, что на прием приедут врачи-специалисты ФГБУ «Приволжского федерального медицинского исследовательского центра» Минздрава России из Нижнего Новгорода, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Мы нередко прибегаем к подобного рода консультациям, когда специалисты более высокого уровня приезжают к нашим пациентам - детям, которые имеют очень тяжелые патологии и не могут передвигаться на большие расстояния», - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального министерства здравоохранения Марина Евстигнеева.
На консультации к новгородским специалистам направят пациентов, по случаям которых необходимо принять коллегиальное решение о дальнейшей тактике лечения и возможной госпитализации в медицинский исследовательский центр в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба минздрава Пензенской области.
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