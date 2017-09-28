Маленькие пензенцы смогут увидеть спектакль по мотивам сказки «Теремок»

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28 сентября 2017, 19:20Культура
Веселая, озорная, музыкальная. Пензенский областной драматический театр готовит для самых маленьких зрителей премьеру. 1 октября на малой сцене актеры представят спектакль по мотивам известной русской народной сказки «Теремок» (0+).
Никакой импровизации - каждое движение актера должно быть продуманным и точным. Новый спектакль - музыкальный и танцевальный. Яркие характеры героев раскроют публике посредством пластики. К постановке детской сказки в драмтеатре готовятся по-взрослому серьезно, ведь юный зритель - самый строгий судья.
«Нужно войти в образ героя и детскими глазами посмотреть, чтобы сделал ребенок, если бы он был мышкой, волком, лисой - это очень интересно. Если герой двигается пластично, то ребятишки иногда подтанцовывают сидя в зале, иногда прихлопывают, головами в такт танцуют, если их это тронуло - это очень важно», - рассказала балетмейстер Наталья Кинге.
В новом спектакле «Рукавичка» (0+) - история известной русской народной сказки «Теремок». Лесные звери, совершенно не похожие друг на друга, от крохотной серой мышки до сильной, но доброй медведицы, стали жить вместе. Каждый из них попал в беду, и даже хитрая по натуре лиса здесь больше похожа на несчастную стрекозу из басни Крылова.
Сюжет отличается от классического, но, по словам режиссера-постановщика Василия Конопатина, неизменна идея, которую важно донести до каждого маленького зрителя.
«Дружба и забота объединяют людей, заставляют их быть благороднее, добрее. Вот главная идея, которую мы вытаскиваем из этой сказки», - пояснил режиссер-постановщик спектакля «Рукавичка» Василий Конопатин.
Добрый и озорной спектакль, уверены актеры, придется по душе не только маленьким зрителям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам. Премьера состоится 1 октября в 11.00.
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