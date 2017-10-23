23 октября 2017, 19:49Спорт Маленькие пензенцы сдали нормы ГТО Проверить свой спортивный потенциал предложили пензенским детсадовцам. «Я начинаю с ГТО»! Под таким названием прошел фестиваль для самых маленьких спортсменов во дворце спорта «Олимпийский».

Шестилетний возраст спортсменов не умаляет силу их соревновательного духа и спортивного интереса. Выполняют нормы ГТО и борются за заветный значок 20 команд дошкольных образовательных учреждений из Пензы, Заречного, Мокшанского, Бессоновского и Пензенского районов.

«Мы выбирали самых ловких, сильных, спортивных и плавающих ребят, они готовились, проходили все этапы - бегали, прыгали, плавали. Мы стараемся занять первое место», - рассказала воспитатель детского сада №143 Пензы Валентина Хитренко.

«Приехали из Самары и живем в Пензе недавно. Нам все очень нравится. Прекрасный праздник для детей и родителей. Дети могут себя проявить и командный дух поддержать», - отметила мама участника фестиваля «Я начинаю с ГТО» Ольга Сосова.

Участники спортивного праздника прошли несколько испытаний: челночный бег, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча в цель, плавание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

«Выполнение нормативов ГТО начинается с шести лет. Мы долго искали форму проведения мероприятия, чтобы был праздник, и они официально выполнили нормативы, которые соответствуют их возрасту, поэтому выбрали соревнования и фестиваль. Дети с удовольствием участвуют», - сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

По словам организаторов, в фестивале «Я начинаю с ГТО» побежденных точно нет. Всем ребятишкам вручили медали и подарки. Но лучшие команды по итогам состязаний тоже определились. Первое место - у воспитанников пензенского детского сада №22. Второе - у детсадовцев из зареченского садика №7, и третье место заняла команда детского сада Пензы №4.

Спорт

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