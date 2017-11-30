30 ноября 2017, 19:31Общество Маленькие пензенцы могут принять участие в конкурсе «Письмо Деду Морозу» Информационное агентство «Пенза-Пресс» совместно с ТВ «Экспресс» и партнерами проводит детский творческий конкурс (0+). Чтобы победить, понадобится немного сказочного настроения и волшебной фантазии. Юным пензенцам предлагают написать письмо Деду Морозу.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» совместно с телеканалом «Экспресс» и магазином «Детки Конфетки» объявляет конкурс на самое сказочное и волшебное письмо Деду Морозу.

«Для нас главное, чтобы ребенок принимал участие в написании письма Деду Морозу. Родители могут помогать, но главная роль должна отводиться ребенку. Письмо может быть любым - стихи, проза, рисунки, аппликация. Главное, чтобы было сделано с душой», - рассказала PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Козырь.

На конкурс принимаются письма от детей в возрасте от 3 до 10 лет. Подарки для авторов-победителей выбрали из огромного ассортимента всем полюбившегося магазина «Детки Конфетки», который выступил генеральным партнером конкурса.

«Подарки - интересные, их оценят не только дети, но и родители. Самое замечательное то, что все ребятишки в ответ на свое письмо получат письмо от самого Деда Мороза», - добавила Ксения Козырь.

Главный приз - путевка на Кремлевскую елку. Все подробности конкурса, который продлится до 26 декабря, узнавайте на сайте информагентства «Пенза-Пресс». А коллектив магазина «Детки Конфетки» спешит сообщить, что готов предложить своим покупателям широкий выбор детских товаров, которые порадует вас и ваших малышей, тем более в преддверии Нового года.

Общество

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