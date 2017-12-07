Максима Иванкина назначили замдиректором «Пензадормост»

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07 декабря 2017, 13:35Общество
7 декабря в ходе рабочего совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил о новом назначении в МУП «Пензадорморст».
Об этом пишет пресс-служба администрации города.
Мэр сообщил, что для укрепления руководящего звена предприятия заместителем директора МУП «Пензадорморст» назначили Максима Иванкина.
Ранее он возглавлял городское управление транспорта и связи. На данный момент в телефонном справочнике горадминистрации не значится, кто занимает эту должность, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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