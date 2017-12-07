07 декабря 2017, 13:35Общество Максима Иванкина назначили замдиректором «Пензадормост» 7 декабря в ходе рабочего совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил о новом назначении в МУП «Пензадорморст».

Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Мэр сообщил, что для укрепления руководящего звена предприятия заместителем директора МУП «Пензадорморст» назначили Максима Иванкина.

Ранее он возглавлял городское управление транспорта и связи. На данный момент в телефонном справочнике горадминистрации не значится, кто занимает эту должность, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_blagoustraivat_territorii_budem_kompleksno/

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