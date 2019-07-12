12 июля 2019, 16:36Общество

Максим Иванкин рассказал о «жадине» на люксовой иномарке

Начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин рассказал в Сети о странном поведении владельца дорогой иномарки.

«Сегодня водитель «скромного» автомобиля решил не оплачивать услуги парковки и выехал через газон», - написал Максим Иванкин на своей странице в Facebook.

Судя по кадрам, Toyota Land Cruiser Prado подъехал к шлагбауму парковки возле мэрии, забрался на газон через бордюр и уехал, не заплатив. Максим Иванкин добавил, что видеозапись он направил в управление МВД России по городу Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/100039107013375/videos/108116070501960/?id=100039107013375&eid=ARD1ejga858EQ3bqjwOSie2CCGwdLPNK_QHJblkS8O8vcGIa93rRzfUXOKtFTi1Z47Z30UbOI4_el919

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