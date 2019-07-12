Максим Иванкин рассказал о «жадине» на люксовой иномарке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 июля 2019, 16:36Общество
Начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин рассказал в Сети о странном поведении владельца дорогой иномарки.
«Сегодня водитель «скромного» автомобиля решил не оплачивать услуги парковки и выехал через газон», - написал Максим Иванкин на своей странице в Facebook.
Судя по кадрам, Toyota Land Cruiser Prado подъехал к шлагбауму парковки возле мэрии, забрался на газон через бордюр и уехал, не заплатив. Максим Иванкин добавил, что видеозапись он направил в управление МВД России по городу Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 июля 2019, 17:59Опасная находка. Пензячке в хлебе попался острый предмет
12 июля 2019, 17:37В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве
12 июля 2019, 17:06Пензенские дети спасли котят, которых бросили умирать
12 июля 2019, 16:36Максим Иванкин рассказал о «жадине» на люксовой иномарке
12 июля 2019, 16:04Кувайцев показал эскиз главного фонтана Пензы
12 июля 2019, 15:21Лидин выслушал жалобы сердобчан
12 июля 2019, 15:04По Заречному ездил водитель с психическим расстройством
12 июля 2019, 14:34Символ форума «Инженеры будущего» поехал в Пензу