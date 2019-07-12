Максим Иванкин рассказал о «жадине» на люксовой иномарке

«Сегодня водитель «скромного» автомобиля решил не оплачивать услуги парковки и выехал через газон», - написал Максим Иванкин на своей странице в Facebook.

Судя по кадрам, Toyota Land Cruiser Prado подъехал к шлагбауму парковки возле мэрии, забрался на газон через бордюр и уехал, не заплатив. Максим Иванкин добавил, что видеозапись он направил в управление МВД России по городу Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».