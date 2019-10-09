Максим Иванкин рассказал о подростках, ломающих шлагбаум на парковке

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09 октября 2019, 15:37Общество
Начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин рассказал в Сети о странном поведении подростков, которые пинали шлагбаум на парковке.
Действия разворачивались на платной муниципальной стоянке, которая находится на площади Ленина. Видеозапись Максим Иванкин опубликовал на своей странице в Facebook.
«Рассказать, почему так происходит? Подростки потеряли границы в этом городе. У них - вседозволенность: на улице Московской, на площади Ленина и у «Пассажа» они ругаются матом, курят, пьют пиво. Если бы хотя бы раз в два-три часа там были бы полицейские по типу Дяди Степы (ходили бы и делали замечания, самых отвязных хулиганов пару раз арестовали и оштрафовали бы), то слухи о неотвратимости наказания уже заполнили эту подростковую среду», - отметила в комментариях журналист Наталья Наземнова.
Сделано ли заявление в полицию, Максим Иванкин не сообщил.
Напомним, ранее он также рассказывал в Сети о «жадине» на люксовой иномарке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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