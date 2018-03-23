Макс Корж отметил кавер пензенцев на свою песню

«Кавер на «Малиновый закат» от ребят из Пензы! Уже более 3,5 млн просмотров клипа!», - написано на официальной страничке музыканта «ВКонтакте».

Клип (12+) пензенских ребят опубликован на YouTube 22 марта. В настоящий момент он набрал 1 477 просмотров, пишет ИА «Пенза-Пресс».