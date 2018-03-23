23 марта 2018, 16:04Общество

Макс Корж отметил кавер пензенцев на свою песню

Пензенская группа The Meto исполнила кавер на песню известного российского исполнителя Макса Коржа «Малиновый закат».

«Кавер на «Малиновый закат» от ребят из Пензы! Уже более 3,5 млн просмотров клипа!», - написано на официальной страничке музыканта «ВКонтакте».

Клип (12+) пензенских ребят опубликован на YouTube 22 марта. В настоящий момент он набрал 1 477 просмотров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=9a3O7MSUSE0

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