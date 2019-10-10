«Магический перекресток». Пензенец рассказал о двух авариях в Терновке

Житель Пензы опубликовал в Сети видеозаписи двух аварий, который произошли друг за другом на перекрестке улиц Терновского и Сухумской.

Ролики появились в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что оба инцидента произошли 9 октября, первый – примерно в 19:40, а второй – в 20:15.

Сначала иномарка врезалась в машину «Яндекс.Такси». Через несколько минут легковушка снесла капот другому автомобилю. Пользователи в комментариях пояснили, что первая авария произошла из-за того, что авто резко выехало на перекресток как только загорелся разрешающий сигнал светофора, не дав таксисту завершить маневр, а второе ДТП случилось из-за того, что легковушка проехала на «красный».

Официальной информации нет. Пензенцы в шутку прозвали этот перекресток магическим из-за большого количества аварий, пишет ИА «Пенза-Пресс».