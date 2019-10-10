«Магический перекресток». Пензенец рассказал о двух авариях в Терновке

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10 октября 2019, 17:06Происшествия
Житель Пензы опубликовал в Сети видеозаписи двух аварий, который произошли друг за другом на перекрестке улиц Терновского и Сухумской.
Ролики появились в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что оба инцидента произошли 9 октября, первый – примерно в 19:40, а второй – в 20:15.
Сначала иномарка врезалась в машину «Яндекс.Такси». Через несколько минут легковушка снесла капот другому автомобилю. Пользователи в комментариях пояснили, что первая авария произошла из-за того, что авто резко выехало на перекресток как только загорелся разрешающий сигнал светофора, не дав таксисту завершить маневр, а второе ДТП случилось из-за того, что легковушка проехала на «красный».
Официальной информации нет. Пензенцы в шутку прозвали этот перекресток магическим из-за большого количества аварий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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