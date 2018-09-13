Лжесотрудники МЧС вымогают деньги у пензенских предпринимателей

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13 сентября 2018, 19:56Криминал
Лжесотрудники отдела государственного пожарного надзора вымогают деньги у пензенских предпринимателей. Мошенники посещают крупные предприятия и организации и предлагают коммерсантам откупиться от предстоящих проверок системы безопасности. В регионе зафиксировано уже несколько подобных случаев.
«Злоумышленники сообщают о проведении внеплановых проверок. Взамен на лояльное отношение в ходе проверки они высказывают просьбу об оказании материальной помощи или предлагают устранить нарушения за денежные средства. Главное региональное управление МЧС России официально заявляет о непричастности должностных лиц к подобным действиям», - прокомментировал врио начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.
Жителей региона просят проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы, а также на телефон доверия регионального управления МЧС по номеру - 68-11-12.
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