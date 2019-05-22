Лжеэкстрасенсы запугали кузнечанку порчей и выманили больше миллиона

В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что в январе 47-летней кузнечанке позвонила неизвестная, она сказала, что является помощницей экстрасенса. Собеседница заверила, что на женщину наслали порчу и от жизни ее осталось лишь 4%. Жительница Кузнецка испугалась и согласилась снять «проклятие», заплатив деньги.

Незнакомка потребовала 1 200 000 рублей. Чтобы найти такую сумму, кузнечанка достала все сбережения, а также взяла шесть кредитов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Спустя время женщина заподозрила неладное и обратилась в прокуратуру, пишет ИА «Пенза-Пресс».