Лжеэкстрасенсы запугали кузнечанку порчей и выманили больше миллиона

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22 мая 2019, 16:36Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Установлено, что в январе 47-летней кузнечанке позвонила неизвестная, она сказала, что является помощницей экстрасенса. Собеседница заверила, что на женщину наслали порчу и от жизни ее осталось лишь 4%. Жительница Кузнецка испугалась и согласилась снять «проклятие», заплатив деньги.
Незнакомка потребовала 1 200 000 рублей. Чтобы найти такую сумму, кузнечанка достала все сбережения, а также взяла шесть кредитов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Спустя время женщина заподозрила неладное и обратилась в прокуратуру, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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