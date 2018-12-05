«Лютый» зареченец подпалил машину супруги и отправил тещу ее тушить

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05 декабря 2018, 15:37Криминал
45-летнего жителя города Заречного Пензенской области обвиняют в порче и поджоге автомобиля супруги.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, действия разворачивались на даче в селе Старые Турдаки Городищенского района в начале октября. Женщина поскандалила с мужем из-за того, что он часто выпивает. Супруг разозлился, сел в автомобиль обидчицы, врезался на нем в несколько деревьев и построек. Затем он зашел в дом, взял жидкость для розжига, облил им иномарку и поджег. После этого он вернулся в жилище и сказал возлюбленной с тещей тушить горящую машину.
На этом издевательства над авто не закончились. Дебошир схватил кувалду и разбил лобовое стекло и зеркала заднего вида машины.
Как выяснили эксперты, стоимость ремонта иномарки превысила 636 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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