«Лютый» зареченец подпалил машину супруги и отправил тещу ее тушить

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, действия разворачивались на даче в селе Старые Турдаки Городищенского района в начале октября. Женщина поскандалила с мужем из-за того, что он часто выпивает. Супруг разозлился, сел в автомобиль обидчицы, врезался на нем в несколько деревьев и построек. Затем он зашел в дом, взял жидкость для розжига, облил им иномарку и поджег. После этого он вернулся в жилище и сказал возлюбленной с тещей тушить горящую машину.

На этом издевательства над авто не закончились. Дебошир схватил кувалду и разбил лобовое стекло и зеркала заднего вида машины.

Как выяснили эксперты, стоимость ремонта иномарки превысила 636 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».