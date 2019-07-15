15 июля 2019, 15:37Общество

«Люди могут попасть под машину». В Арбеково на дороге поставили ларек

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства о ларьке, который установили на проезжей части на проспекте Строителей.

«Возле дома №40, за остановочным павильоном «Товары для женщин», установили торговый павильон по продаже сухофруктов. Почему поставили ларек именно на проезжей части? Люди же выходят оттуда и могут попасть под колеса проезжающих машин», - рассказал пензенец.

Информагентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы

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