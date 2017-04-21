Любителей садиться за руль после приема алкоголя вновь будут ловить

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21 апреля 2017, 17:01Общество
С 21 по 23 апреля в Пензенской области проходят рейды по выявлению пьяных водителей.
Сотрудники УГИБДД останавливают машины, чтобы предотвратить ДТП по вине нетрезвых автолюбителей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», - отметили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Госавтоинпекция просит сообщать о фактах управления авто в нетрезвом виде по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−72 или 02.
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