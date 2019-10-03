Львова-Белова прокомментировала информацию о брошенной в больнице девочке

В Сети появилась информация о том, что в одной из пензенских больниц тетя оставила племянницу и ушла. Общественница Мария Львова-Белова разъяснила ситуацию.

В соцсети «ВКонтакте» писали, что женщина сказала девочке учить стихотворение «Бородино» и ушла. Оказалось, что ребенка никто не бросал, а, наоборот, пензячка хочет стать ее законным опекуном.

«Девочка осталась без попечения родителей. Тетя оформляет над ней опеку. Она сказала ей учить стихотворение «Бородино», чтобы на время отвлечь», - пояснила Мария Львова-Белова, пишет ИА «Пенза-Пресс».