Лузгин призвал чиновников отказаться от формализма в ответах пензенцам

В первую очередь, мэр отметил, что необходимо изменить формат ответов.

«Встречаются юридически корректные письма, которые содержат множество отсылок на нормы законодательства, а в конце формулировка – отказать. Что делать гражданам в этой ситуации? Поставьте себя на место жителей – им не приходится так часто, как нам, пользоваться Градостроительным, Гражданским кодексом и другими документами. Нужно давать ответы по существу, понятные для горожан. Если пишем, что проблему решить в настоящее время нельзя – объяснить, представить варианты дальнейших действий», - подчеркнул он.

По мнению Андрей Лузгина, в письмах должна быть ориентация на решение проблемы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Понятно, что мы не можем в ближайшую неделю, месяц отремонтировать все дороги и тротуары, расселить ветхие дома, построить все необходимые детские сады и выполнить все пожелания, которые волнуют наших жителей. При этом у нас должен быть определенный долгосрочный план, из которого граждане могут сделать выводы, когда их проблема будет устранена», - сказал он.

Мэр отметил, что пензенцы много пишут чиновникам в соцсетях, и нацелил своих заместителей, начальников профильных ведомств своевременно реагировать на жалобы.

«В основном, вопросы упираются в дефицит муниципального бюджета. При этом важно, чтобы наши жители понимали, что администрация города знает о существующей проблеме, разрабатывает пути ее решения, и как только появится финансовая возможность, будет оперативно работать в этом направлении. Это показатель нашего уважения к людям», – сообщил Андрей Лузгин, пишет ИА «Пенза-Пресс».