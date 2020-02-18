В Пензе 23 Февраля запланированы возложение цветов, культурные и спортивные мероприятия

В Пензе на совещании в мэрии, которое состоялось 18 февраля, обсудили подготовку к празднованию Дня защитника Отечества.

Начальник городского управления культуры Вера Фейгина рассказала, что утром жители города посетят кладбища, где почтят память близких, защищавших Родину, а в 11:00 у Монумента воинской и трудовой Славы состоится церемония возложения цветов. Символичное торжественное мероприятие пройдет без речей.

«В учреждениях культуры пройдут мероприятия по своему плану. Крупных планируется около 200, мы выделим из них 20 основных и опубликуем график», - добавила она.

Глава администрации города Андрей Лузгин поручил продумать организацию спортивно-массовых мероприятий, чтобы люди не сидели в этот день за столами, а провели праздник активно и с пользой для здоровья, пишет ИА «Пенза-Пресс».