26 апреля 2017, 14:35Криминал Лунинский подросток сбросил в подпол изувеченное тело родственницы В Лунинском районе Пензенской области 15-летнего подростка осудили за убийство.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, парень хотел украсть деньги у дальней родственницы и проник к ней в дом, разбив рукой окно. Не найдя ничего ценного, он собрался уходить, но наткнулся на хозяйку.

Возмутившись поведением подростка, женщина начала его оскорблять. В ответ малолетний злоумышленник молотком, который лежал на стуле, ударил женщину по голове, после чего взял нож и ударил им потерпевшую в шею.

От полученных травм сельчанка скончалась.

«После произошедшего молодой человек скинул тело женщины в подпол дома, а входную дверь запер на замок с наружной стороны и покинул место совершения преступления», - отметили в ведомстве.

Суд назначил подростку наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 75