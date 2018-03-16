Лунинская прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам НИИ

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, задолженность перед 96 сотрудниками за январь составляла 456 тысяч рублей.

На руководителя учреждения было заведено дело об административном нарушении. По итогам его рассмотрения мужчине назначили штраф в 13 тысяч рублей.

В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками НИИСХ полностью погашена, пишет ИА «Пенза-Пресс».