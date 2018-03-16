16 марта 2018, 17:06Общество

Лунинская прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам НИИ

В Лунинском районе Пензенской области работникам научно-исследовательского института сельского хозяйства задолжали зарплату.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, задолженность перед 96 сотрудниками за январь составляла 456 тысяч рублей.

На руководителя учреждения было заведено дело об административном нарушении. По итогам его рассмотрения мужчине назначили штраф в 13 тысяч рублей.

В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками НИИСХ полностью погашена, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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