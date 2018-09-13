Лунинцы устроили ДТП и сделали водителя пострадавшего авто инвалидом

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13 сентября 2018, 16:07Криминал
В Пензенской области осудили двоих жителей Лунино за то, что они избили ни в чем неповинного мужчину.
Установлено, что двое парней 23 и 25 лет выпили и ночью поехали к одному из магазинов поселка. Младший из них был за рулем, в один момент он не справился с управлением и врезался в припаркованное авто. Приятели начали ругаться с хозяином пострадавшей машины и пытались побить его. Мужчина побежал от дебоширов, но те догнали его и все-таки избили. Когда парни поняли, что незнакомец лежит без движения, скрылись.
На суде товарищи пытались доказать, что ни в чем не виноваты, а мужчина ударился сам, когда упал на асфальт. Оказалось, что в результате инцидента потерпевший стал инвалидом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В результате жителям Лунино назначили по восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также каждый из них должен выплатить мужчине по 500 тысяч рублей. Приговор пытались обжаловать, но суд оставил его без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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