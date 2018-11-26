Лучшим пензенским школам за достижения выделят до полумиллиона рублей

В документе отмечается, что это будут гранты в форме субсидий. Они направлены на поддержку образовательных организаций, активно внедряющих инновационные программы, достигших успехов в педагогической работе, имеющих высокие практические результаты.

Получателей поощрения определят по показателям деятельности, которые отражаются в региональной информационной системе образования.

Всего предусмотрено шесть грантов: два – по 500 000 рублей, два – по 300 000 рублей, два – по 200 000 рублей. В каждой паре один пойдет городской, другой – сельской школам, пишет ИА «Пенза-Пресс».