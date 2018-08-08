Лучший водитель автобуса Пензы выиграл автомобиль

В Пензе впервые прошел региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей автобусов. Площадкой для проверки практических навыков шоферов стала парковка возле «Дизель-Арены». За победу боролись порядка 20 человек, им предстояло выполнить на условной трассе восемь технических элементов.

Первое задание конкурса - одно из самых сложных - припарковать автобус в условный бокс из конусов, постаравшись не сбить ни одну из фигур. Судейская бригада оценивала профессиональные навыки каждого шофера по балльной системе. Чем сложнее этап, тем больше очков получит водитель за чистое выполнение того или иного технического элемента.

За плечами каждого шофера - не один год работы на маршрутах Пензенской области, однако возможность продемонстрировать свои навыки в финале конкурса «Лучший по профессии» всем участникам представилась впервые. Чтобы сразиться с лучшими из лучших водители прошли жесткий отбор внутри своих организаций.

«Трудно переоценить роль этой профессии, потому что от вас зависит жизнь, комфорт и мобильность населения. Ни один другой вид транспорта в регионе не может похвастаться таким количеством перевезенных пассажиров», - сказал министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Несмотря на сложности, все справились с конкурсной дистанцией, потому что шоферам приходится выполнять каждый из технических элементов ежедневно на городских улицах десятки раз. Нередко - в условиях плотного потока машин.

«На каждом светофоре есть стоп-линия, створ сквозных ворот. В бокс каждый день заезжаем и выезжаем, в общем, все знакомо», - рассказал участник соревнований Денис Федосеев.

«Нормальная дистанция. Главное - справиться с волнением, а так, все проходимо, как обычно», - сказал участник соревнований Андрей Лобанов.

Победитель конкурса, кроме звания лучшего водителя автобуса региона, стал обладателем главного приза - легкового автомобиля.