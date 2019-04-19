Лучший учитель Пензенской области получит машину и 100 тысяч

19 апреля в филармонии глава Пензенской области Иван Белозерцев наградил финалистов регионального этапа конкурса «Учитель года». В этом году впервые, по инициативе губернатора, главной наградой для победителя станет автомобиль.

На участие в региональном этапе было подано 32 заявки от победителей муниципальных этапов конкурса. По итогам заочного тура, в финал вышли 11 педагогов, сообщили в пресс-центре облправительства.

«С глубоким уважением отношусь к труду учителя, с удовольствием посещаю мероприятия с участием педагогов. Рад видеть на сцене победителей прошлых лет. Это наша гордость! Приятно, что в этом году каждый район представил на конкурс своего учителя. Благодарю всех преподавателей за участие», - сказал губернатор.

По инициативе Ивана Белозерцева в 2019 году дополнительно введены две новые номинации – «Милосердный учитель» и «Учитель - мастер», победитель в каждой получит по 50 тысяч рублей.

Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель географии школы села Засечное Пензенского района Евгений Яковлев. Он получит 100 тысяч рублей и автомобиль, а также будет представлять регион на конкурсе «Учитель года России - 2019». За второе место полагается по 70 тысяч рублей, за третье – по 50 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».