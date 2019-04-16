Лучший учитель Пензенской области получит 100 тыс. руб

17 апреля стартует региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Уроки и мастер-классы пройдут на базе школы им. Лермонтова села Засечного Пензенского района.

Как сообщает пресс-центр облправительства, на региональный этап педагоги подали 32 заявки, в финал вышли 11 учителей. Им предстоит пройти испытания, по итогам которых определят победителя.

Церемония награждения (0+) состоится 19 апреля в большом зале областной филармонии.

По данным пресс-центра, победитель получит 100 тысяч рублей и право представлять регион на всероссийском этапе, обладателю второго места достанется 70 тысяч рублей, бронзовому призеру - 50 тысяч. Участники очного тура получат по 30 тысяч, заочного - по 10 тысяч рублей.

Кроме того, в 2019 году по инициативе губернатора Ивана Белозерцева дополнительно введены две новые номинации: «Милосердный учитель» и «Учитель- мастер». Обладатели этих званий получат по 50 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».