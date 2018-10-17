Лучший пензенский инженер получит 50 тыс руб

В Пензенской области начался прием документов на конкурс «Инженер года» (18+).

К участию приглашаются все, кто занят инженерной деятельностью в регионе. Всего будет три номинации: «инженер-механик», «инженер-программист», «инженер-электроник», сообщили в пресс-центре облправительства.

По итогам конкурса лучший получит 50 тысяч рублей, занявший второе место – 30 тысяч, третье – 20 тысяч.

Документы принимаются с 22 октября по 22 ноября по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 255 (здание правительства Пензенской области). Время подачи заявок - с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Перерыв - с 12.00 до 13.00.

Все вопросы можно задать по телефону: 595-125, пишет ИА «Пенза-Пресс».