Лучший пензенский инженер получит 50 тыс руб

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17 октября 2018, 17:08Общество
В Пензенской области начался прием документов на конкурс «Инженер года» (18+).
К участию приглашаются все, кто занят инженерной деятельностью в регионе. Всего будет три номинации: «инженер-механик», «инженер-программист», «инженер-электроник», сообщили в пресс-центре облправительства.
По итогам конкурса лучший получит 50 тысяч рублей, занявший второе место – 30 тысяч, третье – 20 тысяч.
Документы принимаются с 22 октября по 22 ноября по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 255 (здание правительства Пензенской области). Время подачи заявок - с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Перерыв - с 12.00 до 13.00.
Все вопросы можно задать по телефону: 595-125, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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