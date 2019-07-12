Лучший каменщик Пензенской области получит машину

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12 июля 2019, 19:18Общество
В Пензе стартовал конкурс профмастерства «Лучший каменщик» (18+). За это звание борется 21 человек. Строителям необходимо за несколько часов возвести стены в жилом доме на площадке группы компаний «Территория жизни». Все как на традиционных соревнованиях: за каждым действием внимательно следят судьи.
На строительной площадке крупнейшего в Пензе жилого комплекса «Арбековская застава» собрались лучшие каменщики региона. В рамках областного конкурса профмастерства им предстоит показать все, на что они способны. Перед началом состязаний к конкурсантам обратился губернатор Иван Белозерцев.
«Для нас очень важно, чтобы у человека рабочей профессии рос уровень профессионального мастерства. Мы видим, что в Пензенской области возводятся красивые, комфортные дома. У нас очень хорошая конкуренция между строительными компаниями», - сказал он.
Конкурс состоит из двух этапов: производственного и теоретического. Первый, по традиции, масштабнее: на практическое испытание отводится шесть часов. За работой конкурсантов наблюдает специальная комиссия. Ее задача - следить за соблюдением всех правил: проверять швы кладки, толщину вертикальных и горизонтальных отклонений, а также контролировать соблюдение геометрических размеров каменных конструкций. Все участники настроены по-боевому и признаются, что повлиять на их решимость может разве что погода.
Строительная площадка группы компаний «Территория жизни» не впервые принимает конкурс профессионального мастерства. В 2018 году каменщики соревновались в первом строении жилого комплекса, которое готовится к сдаче. В 2018-м для мероприятия выбрали «Умный дом».
«Он построен в соответствии с умными стандартами. Это вход с отметки ноль, большие холлы вместо привычных узких темных подъездов, скоростные лифты, удобные планировки. Все, что нужно для комфортного проживания людей», - рассказала PR-директор группы компаний «Территория жизни» Екатерина Миленькая.
Победитель конкурса профмастерства по традиции получает автомобиль. Кроме того, лучший каменщик отправится на федеральный конкурс - отстаивать честь всей строительной отрасли от Пензенской области.
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