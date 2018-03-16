16 марта 2018, 11:34Общество

Лучшие шутки с кубка чемпионов КВН. ВИДЕО

Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» поделился видео самых смешных шуток с кубка чемпионов КВН, который прошел в Пензе.

Кубок чемпионов КВН состоялся в ККЗ «Пенза» 15 марта. По результатам игры третье место заняла команда КВН «Казань» из Республики Татарстан, второе место — команда КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери,первое место — команда КВН «Сборная Удмуртии» из Ижевска. Награды победителям вручил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/culture/72148/

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