Лучшие шутки с кубка чемпионов КВН. ВИДЕО

Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» поделился видео самых смешных шуток с кубка чемпионов КВН, который прошел в Пензе.

Кубок чемпионов КВН состоялся в ККЗ «Пенза» 15 марта. По результатам игры третье место заняла команда КВН «Казань» из Республики Татарстан, второе место — команда КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери,первое место — команда КВН «Сборная Удмуртии» из Ижевска. Награды победителям вручил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».