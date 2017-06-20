20 июня 2017, 20:15Общество Лучшие штукатуры оттачивали мастерство в новостройке Города Спутника В Пензенской области продолжается конкурс профмастерства «Лучший по профессии». В борьбу за почетное звание и ценные призы включились штукатуры. Местом проведения конкурса стала строительная площадка дома на набережной в Городе Спутник.

Лучшие штукатуры со всего региона вступили в борьбу за призы губернатора Пензенской области. 22 мастера стали участниками конкурса профессионального мастерства. Перед началом испытаний - напутствия от жюри.



«Дорогие конкурсанты! Очень рад видеть всех здесь, есть те, которые уже принимали участие в подобных конкурсах. Конечно же, хочется пожелать всем вам успехов в работе», - сказал председатель конкурсной комиссии «Лучший штукатур» Александр Пресняков.

Местом проведения конкурса стала новостройка в Городе Спутник. Ежегодно здесь, на строительных площадках, свое мастерство показывают специалисты рабочих профессий.



«Во-первых, это почетно, что выбрали нас. Во-вторых, рабочие, инженерно-технические сотрудники готовятся к этому конкурсу. Это самодисциплинирует , повышает уровень квалификации. Многие приезжают, говорят, что учатся, это очень хорошо», - рассказал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.



Для выравнивания стен штукатуры используют специальный раствор на основе глины, песка и воды. Итог работы зависит от консистенции состава и, конечно же, профессионализма мастеров.

Александр Ахмаев специальность штукатура выбрал больше семи лет назад. Парень уверен, что благодаря упорству обязательно займет призовое место.



Оценивать конкурсантов эксперты будут по нескольким критериям: соблюдение техники безопасности, скорость, качество и чистота рабочего места.

В скором времени качество работ оценят и новоселы, ведь дом готовится к сдаче. Этот уголок Терновки пользуется популярностью у тех, кто выбирает жилье в новостройках.

«Таких микрорайонов красивых, замечательных, просторных, где по цене приемлемая жилплощадь предлагается, очень мало на сегодняшний день в России», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший штукатур» получит автомобиль. Участника, занявшего второе место, наградят домашним кинотеатром. За третье место конкурсант получит планшет или ноутбук.

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