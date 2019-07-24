Лучшие роллеры страны провели для пензенцев серию мастер-классов

В Пензу приехали лучшие роллеры страны. Они провели для местных спортсменов серию мастер-классов по четырем направлениям - прыжкам в высоту, скоростному слалому, фристайл-слалому и спринту. Преподавателям, действующим чемпионам страны и участникам сборной России, чтобы обучить всех, пришлось проводить на роликовых коньках по 12 часов. Мастер-классы проходили на протяжении трех дней.

Чемпион России по прыжкам в высоту на роликовых коньках Роман Акберов приехал в Пензу с ответственной миссией - обучить начинающих роллеров секретам своей дисциплины. И здесь, конечно, самое главное - доверие. К концу занятия каждый смог преодолеть высотный минимум. Среди приехавших в Пензу топовых роллеров страны - чемпионы и участники сборной России.

«Это творческий вид спорта. Можно придумывать программы под музыку, в любой стилистике. На улице прыгаем со ступенек, чтобы научиться преодолевать страх. Здесь - все более экстремально, и преодолеть планку с трамплина, где очень большая высота, трудно, сначала очень страшно», - рассказал он.

Андрей Булавин - спортсмен из Воронежа, действующий член сборной России по фристайл-слалому, на всех соревнованиях всероссийского уровня он выступает за Пензу. В его родном городе роллер-движение оказалось не так развито. В один из самых свободных и неформальных видов спорта он пришел тоже довольно необычно.

«Нашел фильм, он, кажется, называется «Неудержимые» (16+). Там ребята уходили от погони на роликах, мне понравилось», - сказало он.

Действующие спортсмены говорят, что каждый из них встал на ролики уже в сознательном возрасте, как минимум, подростковом. Сейчас начинающие спортсмены резко помолодели. Оптимальный возраст для начала занятий - четыре года. Захар Рыжонкин уже дважды был на выездных соревнованиях в Саратове и становился призером в четырех дисциплинах. Спортсмены всероссийского уровня открыли для него новые направления.

«Первыми победами были - «золото» по спринту и «бронза» по детскому кроссу, также на нескольких соревнованиях брал два «серебра». Сейчас пробую скоростной слалом», - рассказал спортсмен.

На этот раз мастер-классы прошли по четырем направлениям - прыжкам на роликах, скоростному слалому, фристайл-слалому и спринту. Такие мастер-классы проходят в Пензе уже во второй раз. Как говорят организаторы, успехи пензенских спортсменов заметно подросли со времени первого эксперимента.

«Вырос уровень подготовки детей. Если раньше мы на соревнования вывозили до пяти человек, то сейчас набирается порядка 15 человек», - рассказала президент федерации роллер-спорта Пензенской области Ольга Приписанцева.

В планах у пензенской команды - развивать направление «слайды». Так называют экстремальное торможение с трюками и фигурное катание на роликовых коньках. Показать свои возможности у пензенских ребят будет шанс уже в середине августа на международных соревнованиях (0+) в Москве.