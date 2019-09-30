30 сентября 2019, 19:29Спорт

Лучшие пензенские мотогонщики показали свое мастерство школьникам

Пензенские школьники увидели все, на что способны мотоциклы. Первый фестиваль технических видов спорта «Сурские зори» прошел на одноименной трассе. Лучшие спортсмены региона показали свое мастерство в гонке на выносливость, фигурном вождении, картинге, а также классическом мотокроссе.

Юные пензенские гонщики устремились к финишу, но на этот раз не за призами. Выступления - показательные. За гонкой в рамках фестиваля технических видов спорта «Сурские зори» наблюдали школьники со всего Пензенского района. По словам организаторов, важно было привлечь внимание молодежи к этой дисциплине.

«На сегодняшний день мы поставили задачу для системы образования - развить материально-техническую базу с привлечением специалистов для того, чтобы они могли подготовить молодых людей для участия в соревнованиях. У педагогического состава уже хотят, чтобы на их площадках проводились такие мероприятия», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Кроме показательных выступлений в классическом мотокроссе, зрители увидели заезды и в других дисциплинах. Самым многочисленным стал в дисциплине «Эндуро» - двухчасовой гонке на выносливость с природными препятствиями. Также спортсмены провели показательные выступления по фигурному вождению мотоцикла, езде на заднем колесе и картингу.

«Каждый сам готовит технику, потому что мотокросс подразумевает определенное прохождение виражей, прыжки, если «Эндуро», то преодоление крутых виражей и подъемов», - рассказал исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта Пензенской области Александр Ермолаев.

Кроме того, пока одни зрители следили за борьбой на трассе, другие смогли оценить выставку автомобилей и мотоциклов. Как отмечают организаторы, первый фестиваль «Сурские зори» можно считать успешным, поэтому он может стать ежегодным.

Спорт
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