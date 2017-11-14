Лучшие пензенские инженеры получат по 50 тысяч рублей

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14 ноября 2017, 10:42Общество
Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области принимает заявки на конкурс «Инженер года» (18+).
Принять участие в конкурсе могут инженеры, работающие в Пензенской области, с высшим образованием, независимо от возраста, должности, наличия ученого звания и степени.
Лучших будут выбирать в трех номинациях: «Инженер-механик», «Инженер-программист» и «Инженер-электроник». Соискателей будут оценивать по достижениям в профессиональной деятельности, наличию научных публикаций, объектов интеллектуальной собственности, научно-техническому уровню работ, экономическому эффекту от них, сообщает пресс-центр облправительства.
Победителю конкурса выплатят 50 тысяч рублей, за второе место положена премия в 30 тысяч рублей, за третье место – 20 тысяч рублей.
Документы на конкурс можно подать до 20 ноября по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 255 с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. Более подробная информация - по телефону 595-125, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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