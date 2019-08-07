Лучшие пензенские бильярдисты отправятся на Кубок России в Воронеж

Сильнейшие спортсмены Пензенской области сразились за звание победителя регионального первенства по бильярду среди юношей и девушек. По итогам турнира будет сформирована сборная области, которая в конце месяца выступит на командном Кубке России (0+).

Дарья Клыкова - единственная девушка на первенстве Пензенской области по бильярду. К тому же, заниматься этим видом спорта она начала всего год назад, в то время как играть ей пришлось с намного более опытными оппонентами.

«Сначала меня поставили на пул. Там было легче, чем в русском. Мне еще надо поработать, чтобы рука не падала при ударе, а так более-менее все получается», - рассказала она.

Участниками турнира в 2019 году стали 11 спортсменов. Уровень конкуренции на региональном первенстве - высокий, ведь там собрались кандидаты в мастера спорта, обладатели первых и вторых разрядов. Участники рассказали, что очень сложно заранее спланировать игру.

«Главное - чувствовать соперника. Если он все забивает, надо немножко по отыгрышам набирать очки. А если оппонент ничего не может, нужно самому все загонять в лузу», - сказал участник первенства Сергей Ясенецкий.

На первый взгляд, бильярд может показаться дисциплиной исключительно интеллектуальной, однако спортсмены с этим не согласны. Несмотря на то, что все действия происходят возле одного стола, за время партии бильярдист может пройти приличное расстояние.

«На партию может уйти, как минимум, пять-семь минут, но есть тактические игры, примерно за час люди по несколько километров нахаживают», - рассказал президент федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясенецкий.

По итогам турнира будет сформирована сборная региона, в которую попадут три сильнейших спортсмена. Эта команда в конце августа будет защищать честь региона на Кубке России (0+), который пройдет в Воронеже.