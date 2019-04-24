Лучшие пензенские онкологи обсудили, как сохранить женское здоровье

Рак груди - это не приговор. В Губернаторском доме состоялось заседание ведущих специалистов-окнологов с будущими врачами и медсестрами. Тема - сохранение женского здоровья. Беседа прошла в рамках международного социального проекта, который в 2019 году поддержали и в Пензе.

Рак груди, по данным статистики, - лидер среди всех онкологических заболеваний у женщин. Ежегодно в мире регистрируют около полутора миллионов случаев, и примерно 400 тысяч из них заканчивается смертельным исходом. Как утверждают специалисты, если рак обнаружен на ранней стадии, то благоприятный исход возможен более чем в 90% случаях.

«В 2018 году выявлено 700 случаев рака молочной железы, причем 350 из них были выявлены при профилактических осмотрах. У кого рак был выявлен на начальной стадии, лечение обошлось только хирургическим вмешательством», - рассказал главный внештатный специалист-онколог Алексей Трунов.

Методами профилактики и лечения рака молочных желез врачи-онкологи и специальные гости поделились с будущими коллегами. На встрече студентам рассказали о причинах возникновения болезни.

«Чтобы предотвратить это заболевания, нужна ранняя диагностика и современное лечение. Мы пришли сюда чтобы получить новую информацию, улучшить знания в этой области», - сказала студентка Пензенского регионального медицинского колледжа Анна Пиянзина.

Беседа прошла в рамках международного проекта «Бюст-мост», к которому в 2019-м присоединилась Пенза. Он призван привлечь внимание к проблеме рака груди. Это уже второе событие в рамках акции. А старт ей был дан 20 апреля. В этот день в медицинских учреждениях: женских консультациях, амбулаториях, поликлиниках и онкоцентре - проводили консультации и прием специалисты. На осмотр и обследование могли записаться абсолютно все женщины.

«Мы получаем благодарности, и это радует, потому что даже если мы спасаем одну жизнь, это уже победа», - отметила организатор акции Анна Колобочкина.

Следующей и завершающей точкой акции станет информационный флешмоб 27 апреля (0+). Хореографические коллективы будут привлекать внимание к этой проблеме нестандартным подходом. Событие пройдет на площади у Дома молодежи.