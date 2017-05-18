18 мая 2017, 19:07Общество Лучшие мастера парикмахерского искусства и маникюра провели в Пензе мастер-классы Масштабное событие для индустрии красоты. В рамках ежегодной выставки «Мода. Стиль. Красота» в Пензе прошли мастер-классы тренера сборной России по парикмахерскому искусству Елены Баклушиной и конкурс мастеров маникюра. Обе акции вызвали большой интерес у представительниц профессионального сообщества.

Шпильки, невидимки и стойкий запах лака для волос. Пензенские парикмахеры осваивают новые виды причесок. В рамках выставки «Мода. Стиль. Красота» в Пензу приехала тренер сборной России по парикмахерскому искусству Елена Баклушина. Она провела обучающий семинар для 23 пензенских мастеров.

«Мне нравится, что они все собрались, их много, все меня теребят, чувствуется их желание работать, им нравится - это самое главное», - отметила Елена Баклушина.



Тема занятия сложная - создание волн. Чтобы освоить новую технологию, пензенские мастерицы ножниц и расчески записывались заранее.

«Такое мероприятие мы проводим впервые, поэтому для наших парикмахеров это замечательное событие. Мероприятие мы заранее планировали, кто сумел, тот на него попал. Большее количество мы не можем объять, потому что человек один, а учеников много», - сказала председатель лиги парикмахеров Пензенской области Ирина Буренкова.



Светлана Трунова - одна из тех, кому повезло попасть на мастер-класс столичного стилиста. Парикмахер постоянно повышает квалификацию, несмотря на почти 30-летний опыт работы. Говорит, без этого в профессии никуда.



«Я считаю, учиться никогда не поздно и никогда стыдно не должно быть. У такого мастера, мэтра парикмахерского искусства, мне кажется, всегда можно чему-то поучиться. Я бы еще и еще раз к ней с удовольствием попала бы на семинар», - рассказала ученица мастер-класса Светлана Трунова.

Еще в одном зале свои умения и талант демонстрировали мастера маникюра Пензы и области. Конкурс для нэйл-дизайнеров проводился в трех очных номинациях - аппаратный, классический и комбинированный маникюр. Участие в состязаниях приняли 17 мастеров с абсолютно разным опытом работы.



«Долго готовились, но в любом случае все волнуются. Участники делятся на три категории: топ-мастера, мастера, и те, кто уже осуществляют преподавательскую деятельность, учит молодых мастеров быть профессионалами. Есть номинация «Мастер» - это для работающих мастеров, стаж которых составляет свыше двух лет, и есть номинация «Юниор», - пояснила организатор конкурса мастеров маникюра Жанна Булкова.



Лучших определяли судьи из Москвы и Саратова. Конкурсный маникюр оценивали по нескольким параметрам - общее впечатление, длина, равномерность покрытия гель-лаком и полировка.

А вот полет фантазии мастеров никто не ограничивал, строго заданной темы дизайна не было.



«Все, что предложит мастер. Когда он умеет многое, клиенты не могут ни от чего отказаться. Никакой тенденции не существует. Я занимаюсь в области ногтевого дизайна 15 лет, для меня модно все практически», - сказала судья конкурса мастеров маникюра из г. Саратова Татьяна Васильева.

Участницы мастер-класса и конкурса уверены, что не зря потратили время. Совсем скоро им представится возможность опробовать освоенные технологии на прекрасной половине Пензы. Впереди - сезон свадеб и выпускных вечеров.

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