29 декабря 2016, 19:11Общество Лучшие кузнечане удостоились премии главы администрации Профессионалов своего дела в городе Кузнецке Пензенской области достаточно в любой сфере. Традиционно в конце года лучшие из лучших получают премии главы городской администрации. На этот раз наград за свой труд и успехи в служебной деятельности были удостоены врачи, учителя, тренеры, слесари, пожарные и деятели культуры.

Благодарность властей активному городскому сообществу – главная миссия церемонии вручения ежегодных премий главы администрации. В списке лауреатов - кузнечане, которых выдвинули трудовые коллективы.

«Те люди, которым не все равно. Те руководители, которые подталкивают свои коллективы к тому, чтобы достигать новых результатов, добиваться решения поставленных задач. Те активные люди, которые берут на себя больше, чем обычный гражданин – больше работы, больше головной боли находят», - отметил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.



Первым, кто получил почетную грамоту главы администрации, стал преподаватель многопрофильного колледжа Сергей Долиновский. В 2016 году он был удостоен звания «Лучший молодой педагог». К этой победе он шел несколько месяцев.

«Первый этап – заочный. Нужно было рассказать о достижениях своих воспитанников. Второй этап – создание фильма о своих достижениях с мнением экспертов. И третий – финал. Он был в Красноярске», - рассказал Сергей Долиновский.

Среди награжденных работников бюджетных организаций были представители различных профессий - врачи, учителя, тренеры. Руководство отдела социальной защиты населения представило к награждению сотрудника с 30-летним стажем работы.



«Я работаю с детками-инвалидами. Это очень благодатная почва. Мы отдаем всю душу, все сердце для того, чтобы они были счастливы и здоровы», - сказала воспитатель отделения реабилитации несовершеннолетних комплексного центра социальной защиты населения г. Кузнецка Галина Логинова.

В числе лауреатов ежегодной премии был и представитель сферы культуры. Сергей Нуштаев – ведущий многих общегородских мероприятий.

«Мы стали лауреатами на международном театральном фестивале «Театромагия» в Самаре. Там мы показали спектакль «Кукушкины слезки» по рассказам Шукшина. В наступающем году я желаю всем новых побед», - сказал режиссер студии «Альт» муниципального учреждения «Родина» Сергей Нуштаев.

Всего ежегодных премий главы администрации Кузнецка удостоились несколько десятков человек.

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