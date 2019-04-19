лучшепоездом. Для пензенцев организуют культурные выходные в Самаре

Пензенцы стали первыми в России участниками проекта федеральной пассажирской компании и открытого акционерного общества «Российские железные дороги» «В театр #лучшепоездом». Его дебютным направлением выбрана Самара. В соседний регион жители Пензы отправились за насыщенной культурной программой, в которую вошло, в том числе, посещение нескольких музеев, театра и городских достопримечательностей. Реализация нового межрегионального тура стала возможна, в том числе, благодаря договоренностям между руководством Пензенской и Самарской областей.

О чем мечтает каждый из нас в выходные? Конечно же, хорошенько отдохнуть. Сделать субботу и воскресенье максимально полезными поможет обширная культурная программа: посещение музеев, кино и театров. Причем отправляться в лучшие храмы Мельпомены рекомендуют поездом.

На ногах с 5 утра. Примерно во столько встали пассажиры скорого поезда «Пенза – Самара». Отложить все свои дела и преодолеть чуть более 400 километров, чтобы познакомиться с культурой соседнего региона, решились 24 человека. По пути движения состава - минимум остановок. Поэтому добраться до Самары удается в самые короткие сроки - всего за 4 часа 34 минуты.

Все - в лучших театральных традициях. Мимы и громкая музыка впечатляют каждого и не только из экскурсионной группы. Потеряться не дадут никому - за туристами приглядывают гиды. После того как все в сборе, пензенцы отправляются в отель и сразу готовятся к кульминации первого дня - спектаклю.



Отдых в Самаре у пензенцев организован по принципу «все включено». Такой формат тура позволяет не волноваться путешественникам фактически ни о чем: трансфер, музеи, питание и проживание - все в комплекте. Причем организаторы отмечают: программа доступна для всех.



«Для всех категорий открыт, потому что мы стремились, мы договаривались с каждым из операторов, с каждым участником этого проекта предоставить максимальную возможность по турпродукту. Мы договорились пока с правительством Самарской области рассмотреть концепцию поддержки транспортной составляющей этого проекта, чтобы еще больше расширить аудиторию», - сказал заместитель начальника отделения куйбышевской железной дороги ОАО «Российские железные дороги» Сергей Блохин.

Проект «В театр #Лучшепоездом» начинается, как и полагается, с вешалки. Внутри одного из ведущих культурных учреждений гостям города приоткрывают все секреты закулисной жизни. К примеру, в самарском академическом театре оперы и балета - специальное пружинящее напольное покрытие, есть оркестровая яма, и всегда на подхвате, во время спектакля, для каждого артиста - несколько пар пуантов. После небольшой экскурсии долгожданный балет «Ромео и Джульетта».

2 часа 40 минут - непривычно долгая постановка. По признанию организаторов тура, в Самаре редкий случай, когда спектакль занимает меньше времени. Кстати, сравнить театральные постановки с пензенскими в ближайшее время смогут и самарцы. Концепция уже проработана.



«Мы все прекрасно знаем, какой великолепный в Пензе драматический театр. И, так как это культурные выходные, то обязательно будет Пензенская картинная галерея, обязательно - Музей одной картины. Т.е. это тоже будут такие же культурные выходные, но для жителей Самарской губернии в Пензенской области», - отметила заместитель начальника куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Инна Гаврилова.

Расслабляться после творческого вечера во второй день не дадут ни одному туристу. Вся группа сначала отправляется на главную пешеходную улицу - Ленинградскую, к памятнику знаменитого милиционера из стихотворения Михалкова - Дяде Степе. А сразу после знакомятся с ведущими культурными учреждениями города на Волге - музеем Эльдара Рязанова и самарским областным художественным музеем.

Почти без пауз - остановки только на завтрак и обед - темп выходных дней, к которому мало кто привык. Но ни один турист не жалуется. Все находятся под впечатлением.

«И Волга, и Шаляпин и Репин, который писал здесь на Волжских просторах «Бурлаки на Волге», а идею ему подсказал в Петербурге во время пароходной прогулки по Неве Константин Савицкий - связь с Пензой. Неразрывность культурных связей Пензы и Самары, Куйбышева при советском союзе, - она очень хорошо будет восстанавливаться, если как больше нас будет приезжать в Самару», - поделился своим мнением директор Пензенской картинной галереи им. К,А. Савицкого Кирилл Застрожный.



Свободное время у туристов - конечно же, есть. Те, кто не могут организовать его самостоятельно, вместе с экскурсоводом отправляются в центр города на смотровые площадки или идут на пешие прогулки вдоль Волги. В любом случае, после таких насыщенных выходных путешественники домой возвращаются уставшими и максимально счастливыми.