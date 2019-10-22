Лучшая доярка Пензенской области рассказала о своей работе

В 2019 году в конкурсе «Лучший по профессии» в Пензенской области приняли участие 170 человек. Среди людей труда, которые были признаны сильнейшими по итогам теоретического и практического задания, - оператор машинного доения коров учебного хозяйства «Рамзай» Наталья Калязина.

Наталья Калязина по специальности - оператор электронно-вычислительных машин, вот уже пять лет она трудится оператором машиного доения коров и ничуть об этом не жалеет. Говорит, что работа в хозяйстве - ее призвание. В этом году талант доярки оценили на областном уровне. В конкурсе профмастерства в своей номинации она заняла первое место. Обойти соперников удалось как в теоретическом, так и практическом экзамене, хотя было непросто. В Сосновоборском районе, где проходило состязание, работать пришлось с незнакомой породой коров.

«Своих коров мы знаем, а к чужой подходишь с опасением. Там другая порода. Они ниже ростом, рога - длинные, окрас - рыжий», - рассказала Наталья Калязина.

Конкурсанты выполняли тестовые задания по физиологии молокообразования и молокоотдачи, гигиене содержания животных и помещений, по устройству и эксплуатации доильного оборудования и не только. Готовилась Наталья вместе со своим бригадиром Еленой Сапожниковой - в 2011 году она тоже одерживала победу в конкурсе профмастерства.

«Готовили Наталью к конкурсу – теорию повторяли с ней», - сказала Елена Сапожникова.

В коровниках - крупный рогатый скот голштинской породы молочного направления продуктивности. Всего - около 600 дойных коров. На ферму Наталья Калязина приезжает в пять часов утра, в обед и вечером - обрабатывает вымя, сдаивает первые струйки, чтобы проверить нет ли у животного мастита и подключает аппарат. От того, когда корова отелилась, зависит надой. Если недавно - то в обед можно получить до 10 литров молока. На подготовку уходит всего несколько минут, а доение идет у всех по-разному.

Встречает с работы победительницу ее главный помощник - муж. Теперь на новой иномарке. Ключи от белого Datsun лучшей доярке вручил глава региона Иван Белозерцев на сцене областной филармонии.

Кстати, Пензенская область - единственная, где поощряют высококвалифицированных специалистов именно автомобилями. Напомним, в 2019 году новые машины получили в подарок 10 победителей отраслевого конкурса. Еще одну впервые вручили лучшему учителю.